Kırklareli'de Bayram Coşkusu

Kırklareli'nde Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar camilere akın etti
KIRKLARELİ - Ramazan Bayramı sebebiyle Kırklareli'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Kırklareli'nde halk, camilere akın etti. Bayram namazı sebebiyle erken saatlerde Hızırbey Camisi'nde yerini alan vatandaşlar, namazını kılıp İl Müftüsü Yusuf Eviş'in verdiği vaazı dinledi.
Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.
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