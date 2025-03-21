Kırklareli'nde Fidan Dikimi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Fidan Dikimi

Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Kırklareli'nde fidan dikimi yapıldı, hatıra ormanı oluşturuldu.

21.03.2025 15:42
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Kırklareli'nde down sendromlular için fidan dikildi

KIRKLARELİ - 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde Kırklareli'nde oluşturulan "Down Sendromu Farkındalık Hatıra Ormanı" fidan dikildi.

Kırklareli'nin Erikler köyünde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde "Down Sendromu Farkındalık Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Oluşturulan hatıra ormanında Vali Uğur Turan ve down sendromlu çocuklarla fidan dikti.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hatıra ormanına 4 bin fidan dikildi.

Etkinlikte konuşan Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, Kırklareli'nin orman açışından zengin bir kent olduğu ve onu arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

Karakaya, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kırklareli'nde Fidan Dikimi - Son Dakika

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