Kış Bakımı İhtiyacına Dikkat! - Son Dakika
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Kış Bakımı İhtiyacına Dikkat!

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Antifriz konulmayan araçlar çalıştırılmamalı; bakımsız araçlar motora zarar verebilir.

29.11.2024 13:58
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Ustasından araç bakım uyarısı: "Antifriz konulmayan araç kesinlikle çalıştırılmamalı"

BOLU - Bolu'da hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte araçlarına kışlık bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar, soluğu oto tamircilerde aldı. Bakımların hayati önem taşıdığını ifade eden oto tamirci ustası, bakımsız aracın motora zarar verebileceğine dikkat çekti.

Kışı sert geçiren illerin başında gelen Bolu'da havaların soğumasıyla birlikte sürücüler, araç bakımlarını yaptırmaya başladı. Oto tamircilerde araç bakımlarını yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bolu genelinde ise araç bakımları masrafı 4 bin ile 10 bin lira arasında değişim gösteriyor. Araç bakımlarının yaptırılmaması halinde motorun zarar görebileceğini dile getiren oto tamir ustası Selim Özkan, araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca son dönemde kullanımı popülerleşen elektrikli araçlarla ilgili de açıklamalarda bulunan usta Özkan, elektrikli araçların soğuk havalarda şarj tutma sürelerinin yüzde 25 civarında azaldığını belirtti.

"Yağ ömrü kışın daha fazla zarar görebilir"

Kış aylarında antifriz ve cam suyuna bakılması gerektiğini söyleyen Selim Özkan, "Bolu'muz Türkiye'nin en soğuk iklim şartlarından birine sahip. O yüzden öncelikle antifriz ve cam suyu bunlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, motor yağ ömürlerini uzatmamaları gerekir. Örneğin, 15 bin kilometrede değiştirilmesi gereken yağın süresi geçirmemelidir çünkü yağ ömrü kışın daha fazla zarar görebilir. Bu durum, motorun yağlamasını engelleyebilir. Bu nedenle, belirlenen kilometreyi geçirmemeleri gerekiyor" dedi.

"Antifriz konulmayan aracın kesinlikle çalıştırılmamalı"

Antifriz konulmayan aracın kesinlikle çalıştırılmaması gerektiğini belirten Selim Özkan, "Yeni nesil arabalar, motor yağı 15 bin ila 20 bin kilometre arası değişim süresiyle üretilmektedir. 8-10 yaş ve üzeri araçlarda yağ değişim süresi genellikle 10 bin kilometrede değişiyor. Çünkü motorda bir yıpranma oluyor. Bu yıpranmadan dolayı kilometrelerin bakımları düşüyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Antifriz konulmayan bir araçta, eğer müşteri bunun farkına varmadıysa, kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Eğer çalıştırırsa, motora zarar verebilir. O yüzden, alt ve üst hortumlar sökülüp, sıcak bir ortamda antifriz kendi kendine çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Elektrikli araçlar çok şarj tüketip, geç şarj oluyor"

Elektrikli araçların soğuk havalarda daha az şarj tuttuğunu söyleyen Özkan, "Elektrikli araçlarda ise cam suyu eklenmesi gerekiyor. Şarj tutma süreleri, yaz mevsimine göre yaklaşık yüzde 25 daha fazla olur. Daha çok şarj tüketip, geç şarj oluyor. Bunlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Araç çalıştırılmadan önce, yaklaşık 10 dakika beklenmeli ve motor çalıştırılmadan önce gaz pedalına basılmamalıdır. Ayrıca, kalorifer açılmamalıdır. 10 dakika çalıştırdıktan sonra hareket edilmelidir. Sürücüler bu şekilde hareket ederse, motor ömrü uzatabilir" ifadelerini kullandı.

"Marka, modele göre masraflar değişiyor"

Araç bakım fiyatlarının marka ve modele göre de değişiklik gösterdiğini belirten Selim Özkan, "Dizel araçlarda mazot filtresi değişimi gerekmektedir. DPF (dizel partikül fitresi) uyumlu yağlar kullandığımız için bakım masrafları, 4 bin 500 TL, 5 bin TL, 7 bin TL veya 10 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Benzinli araçlarda ise bakım masrafları genellikle 3 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında değişmektedir. Bu masraflar, aracın markasına ve modeline göre değişiyor" dedi.

Kış Bakımı İhtiyacına Dikkat!
Kaynak: İHA

Hava Durumu, Otomobil, Ekonomi, Genel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Genel Kış Bakımı İhtiyacına Dikkat! - Son Dakika

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