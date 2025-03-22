Kızılay'dan Çocuklara Sürpriz Hediyeler - Son Dakika
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Genel

Kızılay'dan Çocuklara Sürpriz Hediyeler

Kızılay gönüllüleri, camideki ayakkabılara bıraktıkları hediyelerle çocukları sevindirdi.

22.03.2025 15:56
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Kızılay Gönüllüleri'nin ayakkabılara bıraktığı hediyeler çocukların yüzünü güldürdü

ZONGULDAK - Türk Kızılay gönüllüleri, çocuklar için hazırladıkları hediye paketlerini camideki ayakkabıların içine bıraktı.

Türk Kızılay Zonguldak İl Merkezi gönüllüleri, Medine Yeşil Camii'nde çocuklara yönelik sürpriz gerçekleştirdi. Gönüllüler tarafından hazırlanan hediye paketleri, camide bulunan çocukların ayakkabılarının içine yerleştirildi. Namaz çıkışı ayakkabılarında sürpriz hediyeler bulan çocuklar, sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı.

"Gönüllülere dokunmaya devam ediyoruz"

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Türk Kızılay Zonguldak İl Merkezi Şube Başkanı Kürşat Yağız, "Gönüllülere dokunmaya devam ediyoruz. Bu gönüllere dokunurken çocuklarımızı da unutmadık. Onlara namaz öncesinde sürpriz hediyeler hazırladık. İçerisine hem Kızılayımızın maneviyatını anlatan küçük sözler, hem de bu duyguyu yaşatabilecek sürpriz hediyeler koyduk. Amacımız, çocuklarımızın hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir anı bırakabilmekti" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kızılay'dan Çocuklara Sürpriz Hediyeler - Son Dakika

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