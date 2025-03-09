Köpekler Bitkin Kurtu Saldırdı

Yüksekova bitkin düşen kurda sürü halinde köpeklerin saldırısı kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bitkin düşen bir kurda sürü halinde saldıran köpeklerin o anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçenin Esentepe mahallesinin Pizok evlerindeki bir iş yerin önünde meydana geldi.

Kış mevsiminin başlamasıyla dağların karla örtülmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar bir bir ilçede görülmeye başladı.

Yiyecek bulmakta zorlanan bir kurdu merkeze inerken yolunu kaybederek bir iş yerinin yanına gelmesiyle hemen ardından köpeklerin saldırdığı görüldü.

Kurdu köşeye sıkıştırarak saldıran köpek sürüsü, güvenlik kamerasına yakalanan görüntüler eşliğinde izlendi.

Bir süre kavga eden köpekler ve kurdu daha sonra gözden kayboldular.

Olayın sabah saatlerinde gerçekleşmesi ve etrafta kimsenin olmaması sevindirici bir durum oldu.