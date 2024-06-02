Küçükçekmece'de çöken binanın enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
Küçükçekmece'de sabah saatlerinde Kartaltepe Mahallesinde bulunan 3 katlı bir bina çöktü. Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.
Çöken bina enkazında iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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