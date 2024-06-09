İstanbul Havalimanı\'nda alarm! 600 metrede uçan dronu son anda fark ettiler

Genel

Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol merkezi görevlileri uçuşları tehlikeye düşürebilecek yükseklikte bir dron tesbit edince pilotları uyardı. Kule görevlisi telsizden İstanbul Hava sahasında bulunan uçakların pilotlarını "600 metrede uçan bir dron tespit etti" anonsu yaptı.

600 METREDE DRON TESPİT EDİLDİ

İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde görevli Kontrolörün, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan Soçi-İstanbul seferini yapan bir uçağın pilotuna dron hakkında uyarılarda bulundu. Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi 'Önünüzdeki trafik tarafından dron rapor edildi. 2 bin feette (600 metre)" bilgisi pilota verildi.

54 BİN 680 LİRA PARA CEZASI VAR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün dron ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 TL para cezası uyguluyor.