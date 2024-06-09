İstanbul Havalimanı'nda alarm! 600 metrede uçan dronu son anda fark ettiler - Son Dakika
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Genel

İstanbul Havalimanı'nda alarm! 600 metrede uçan dronu son anda fark ettiler

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Soçi-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada Hava Trafik Kontrol merkezi görevlileri 600 metrede dron tespit etti. Görevliler uçağın pilotlarını durum hakkında uyarırken, o anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

09.06.2024 17:29  Güncelleme: 20:28
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İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol merkezi görevlileri uçuşları tehlikeye düşürebilecek yükseklikte bir dron tesbit edince pilotları uyardı. Kule görevlisi telsizden İstanbul Hava sahasında bulunan uçakların pilotlarını "600 metrede uçan bir dron tespit etti" anonsu yaptı.

600 METREDE DRON TESPİT EDİLDİ

İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde görevli Kontrolörün, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan Soçi-İstanbul seferini yapan bir uçağın pilotuna dron hakkında uyarılarda bulundu. Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi 'Önünüzdeki trafik tarafından dron rapor edildi. 2 bin feette (600 metre)" bilgisi pilota verildi.

54 BİN 680 LİRA PARA CEZASI VAR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün dron ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 TL para cezası uyguluyor.

İstanbul Havalimanı\'nda alarm! 600 metrede uçan dronu son anda fark ettiler
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Havalimanı'nda alarm! 600 metrede uçan dronu son anda fark ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emrah Hanlıoğlu: Ilter leri yalilarin bahcesine, saraylarin catilarina koyacaginiza buralara koyun, bu kadar rahat nasil dron ucuruyorlar havalimani etrafinda, ben dron pilotuyum evimin bahcesinde bile korkuyorum kaldirmaya (evim sabihanin yaninda :)) 9 5 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Allah korusun ufak birsey ama motora kacabilir cami kirabilir büyük bir kazaya sebep olabilirdi. Gecmiste yasanan kazalar sayesinde hemen hemen butun havalimanlarinda en üst radar cihazları geldi . 8 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda alarm! 600 metrede uçan dronu son anda fark ettiler - Son Dakika
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