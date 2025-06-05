Kurban Bayramı'nda Araç Kiralamada Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kurban Bayramı'nda Araç Kiralamada Dikkat!

05.06.2025 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiralama şirketi, boş senet imzalamama uyarısında bulundu; belgeleri kontrol edin!

Kurban Bayramı'nda araç kiralamada "boş senet" uyarısı

DİYARBAKIR - Kurban Bayramı'na saatler kalırken tatil planları yapanlar araç ihtiyaçlarını, araç kiralama şirketleri üzerinden yapıyor. Araç kiralama şirketi yetkilisi Yakup Yolcu, müşterilerin "boş senet" imzalamamaları konusunda uyarıda bulundu.

Diyarbakır'da araç kiralama şirketi yetkilisi Yakup Yolcu, müşterilerine aracı verdiklerinde doldurması gereken evraklar ve sözleşme olduğunu söyledi. Alınan araçları emniyete bildirdiklerini belirten Yolcu, bunun hem kendileri, hem de müşteriler için mecburi bir şey olduğunu kaydetti.

Yolcu, müşterilerin senet işine girmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Araç aldıklarında boş senet doldurmasınlar, senet limiti olsun. Kasko ve sigorta şartlarını sorsunlar. Aracın içinde ruhsat ve gerekli belgeler olsun, bunları kontrol etsinler. Araçları aldıklarında kısa 1 dakikalık bir video çekebilirler, fotoğraf çekebilirler, lastiği basınçlarına, bakabilirler, arıza kaydı varsa bir fotoğraf alabilirler ya da aracı hiç almayabilirler" dedi.

Bazı araç kiralama şirketlerinin uygun fiyata araç verdiğini ve bu şirketlerden uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Yolcu, "Araçların yaşı 10 veya 15 yaş olabilir. Bunlar kesinlikle tavsiye etmediğimiz. Bayiliklerden araç almaktansa 3-5 lira fazla verirsiniz kurumsallardan araç alırsınız sizin ve aileniz için en doğru olanı budur. Hem tatil hem bayram çok yoğun olduğumuz bir dönem araçları yetiştiremiyoruz. Filo olarak gerekli rezervasyonları haftalar öncesinden bitirdik. Şu an arayanlara maalesef rezervasyon veremiyoruz. Bu tür rezervasyonlar için bir hafta öncesinden aramaları lazım ki araç bulabilsinler. Şu an 30 aracımız var. Hepsi hemen hemen kirada, kirada olmayanlar da rezervasyonlu. Minimum 2 bin TL'den başlıyor 5 bin TL'ye kadar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Diyarbakır, Ekonomi, Ulaşım, Hukuk, Genel, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Genel Kurban Bayramı'nda Araç Kiralamada Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da ’Filistin’ tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis’ten çıkarıldı Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı
Siverek’te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı
Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Trabzon’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu
Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Amasya’da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

16:45
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
14:41
Adana’da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
14:09
İş insanına silahlı saldırı kamerada Bir anda yere yığıldı
İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
00:08
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
00:03
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
23:39
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti
ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
23:15
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 18:25:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Araç Kiralamada Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.