KYK Yurduna Davetsiz Tilki Giriş Yaptı

KYK yurdunda davetsiz misafir: Sakin tavırlarıyla dikkat çekti, o anlar kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir'de KYK yurduna giren tilki sakin tavırlarıyla dikkat çekti. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Ürgüp ilçesinde sıra dışı bir misafir, bir öğrenci yurdunda şaşkınlığa yol açtı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir tilki öğrenci yurdunun bahçesine girerek bir ağacın gölgesinde dakikalarca oynadı. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

KYK yurdunda kalan öğrencilerin dikkatini çeken tilki, bir süre bahçede oynadıktan sonra gözden kayboldu. Korkmak yerine yere uzanarak dinlenen tilkinin sakin tavırları dikkat çekti. Öğrenciler, ilk başta şaşkınlık yaşasalar da tilkinin saldırgan olmadığını fark edince olanları kaydetmeye başladı.

Dakikalarca bir ağacın gölgesinde yatan ve zaman zaman kendi kendine oynayan tilki daha sonra gözden kayboldu.