Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı - Son Dakika
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Genel

Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı

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İstanbul Maltepe'de yoğun kar yağışı etkili oldu. İBB'ye ait küreme aracı yoğun kar yağışı sonrası çalışma yapmak üzere ilerlediği cadde üzerinde yolda kaldı.

19.02.2025 22:27
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası akşam saatleri itibarıyla kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.

Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı

MALTEPE'DE TRAFİK KİLİTLENDİ

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı

KAR KÜREME ARACI DA YOLDA KALDI

Yolu açmak için gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
Kara teslim olan İstanbul\'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Ahmet Polat:
    Ekrem a.ninizi çok öpmüş sanırım Akpkk döneminde sanki hiç olmadı Türkiye'de bir ilk yaşandı he canım he 2836 1266 Yanıtla
    Beni Adem:
    Anneniz yazdığın yorumda baş rolde miydi 40 17
    Security Spcialist:
    En önemli Havalimanı İstanbul. Hiç değilse 100 kilometre alanda Tuz dökülseydi. 3 luruşluk Tuz için mi Japon Eko Lee ? Turistler Artık TR ye gelmeden bir değil on defa, belkide hiç düşünmezler artık :( 18 8
  • Mustafa Sagdic:
    öyle bir haber yapmışsınız ki. akp döneminde hiç kar, sel, deprem, fırtına olmamış gibi. 991 709 Yanıtla
    Mehmet Yavuz:
    OLMADI. ADAMLAR ÇALIŞTI. AYRICA DOĞAL AFETLER ALLAHTAN GELİR. BELEDİYE ÖNLEM ALIR KAMİL 45 8
    mert çelik:
    cehape istifa 33 17
    Selim Kayisi:
    Mehmet Yavuz; Yalan söyleyeni zükmüyorlar nasıl olsa. at yalanı zükeyim inananı. 1 11
  • Mehmet Yavuz:
    16 milyon için çalışıyoruz hahahaahhahaha 243 80 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Ulan bu satılmışlar da aksilik arıyor milleti doldurmak için. Sizin oyununuza gelen ancak sizin zeka seviyenizde olanlar olacaktır. Yani bu ucuz oyunlardan artı bir oy bile çıkmaz size :) 140 158 Yanıtla
  • Mirza İnan:
    Ekrem başgan herşey çok güzel böyle devam et.... 162 43 Yanıtla
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