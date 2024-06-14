Maltepe'de Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu - Son Dakika
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Genel

Maltepe'de Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu

Maltepe'de Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğuİSTANBUL Kurban Bayramı öncesi Maltepe'de trafik yoğunluğu oluştu.

14.06.2024 16:31
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İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde şehir dışına çıkmaya başlayanlar nedeniyle otoyollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Mesai saatinin sona ermesinin ardından 9 günlük bayram tatili başlarken, tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu gözleniyor. Bu nedenle Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Levent bağlantısına, D-100 kara yolunda ise Çağlayan bölgesine kadar yoğunluk oluştu.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da hafif trafik yoğunluğu meydana geldi.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Ünalan bağlantısından Çamlıca Gişeler'e kadar sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Ankara istikametinde Sancaktepe ve Sultanbeyli arasında da aşırı yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolunda da Ankara istikametinde Göztepe ve Maltepe ile Kartal ve Pendik arasında zaman zaman oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

Mesai saatinin sona ermesinin ardından tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında da yoğunluk oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Maltepe'de Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu - Son Dakika

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