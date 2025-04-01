Manyas'ta 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
BALIKESİR - Balıkesir'in Manyas ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Manyas- Gönen karayolunda, Manyas Haydar Mahallesi mevkiinde yağışlı hava nedeniyle 10 HC 009 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü M.A. ve yolcu F.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulasla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Yetkililer, sürücülere özellikle yağışlı havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Son Dakika › Genel › Manyas'ta Yağışlı Hava Kaygana Yol Açtı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?