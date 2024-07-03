Merhum Ertaş'ın 'Gönül Dağı'na dağcılar Türk Bayrağı dikti - Son Dakika
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Genel

Merhum Ertaş'ın 'Gönül Dağı'na dağcılar Türk Bayrağı dikti

Kırşehirli dağcılar, merhum Bozlak Ustası Neşet Ertaş'ın türkülerine konu olan Gönül Dağı'na tırmanarak Türk Bayrağı dikti. Kırşehir Dağcılık Federasyonu tarafından hazırlanan 'Dağları, Doğası ve Kültürüyle Kırşehir Projesi' kapsamında, Kırşehir'in tabiat güzellikleri ve tarihi eserleri tanıtıldı. Proje kapsamında uzman ekipler, Çağırkan, Gönül Dağı Demirli ve Cemele köylerinde bulunan dağların zirvelerine çıkarak bölgenin bitki-ağaç örtüsü, coğrafi-jeolojik yapısı, kültürel-tarihi geçmişi ve eserleri hakkında bilgiler verdi. Gönül Dağı'na tırmanan dağcılar, Türk Bayrağı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu tabelasını zirve noktasına astıktan sonra köy sakinleriyle buluşarak gönül dağı türküsünü seslendirdi.

03.07.2024 17:02
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Merhum Ertaş'ın 'Gönül Dağı'na dağcılar Türk Bayrağı dikti

KIRŞEHİR - Kırşehirli dağcılar; merhum Bozlak Ustası Neşet Ertaş'ın türkülerine konu olan Gönül Dağına tırmanıp Türk Bayrağı dikti.

Dağcılık Federasyonu Kırşehir Temsilciliği tarafından "Dağları, Doğası ve Kültürüyle Kırşehir Projesi" hazırlandı. Proje ile Kırşehir'in tabiat güzellikleri ve tarihi eserleri gözler önüne serildi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden tarih, biyoloji ve coğrafya alanında uzman bilim insanlarından oluşturulan ekipler, Kırşehir il sınırları içerisinde bulunan Çağırkan, Gönül Dağı Demirli ve Cemele köylerinde belirlenen dağların zirvelerine çıktı. Uzmanlar zirvelerin bulunduğu bölgenin bitki-ağaç örtüsü, coğrafi-jeolojik yapısı, kültürel-tarihi geçmişi ve eserleri hakkında bilgiler vererek, sunumlar yaptı.

Çıkılan zirveler arasında, doğal ve tarihi güzellikleri ile bilinen Çağırkan ve Cemele zirvelerinin yanı sıra büyük usta Neşet Ertaş'ın türkülerine ilham kaynağı olan Gönül Dağı da yer aldı. Gönül Dağı'nın bin 840 metre yükseklikteki zirve noktasına Türk Bayrağı diken dağcılar; Türkiye Dağcılık Federasyonunun tabelasını astı. Tırmanışın ardından köy sakinleriyle bir araya gelen dağcılar, köy meydanında bir taraftan kendilerine ikram edilen ayran ve gözlemelerle zirve yorgunluğunu atarken, gönül dağı türküsünü de seslendirdi.

Kaynak: İHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Neşet Ertaş, Çağırkan, Kırşehir, Genel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Merhum Ertaş'ın 'Gönül Dağı'na dağcılar Türk Bayrağı dikti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merhum Ertaş'ın 'Gönül Dağı'na dağcılar Türk Bayrağı dikti - Son Dakika
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