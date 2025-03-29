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Mersin'de şehitler unutulmadı

Mersin'de şehitler unutulmadı Mersin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla Şehitliği ziyaret eden il protokolü, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

29.03.2025 16:02
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Mersin'de şehitler unutulmadı

MERSİN - Mersin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla Şehitliği ziyaret eden il protokolü, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Mersin Şehir Mezarlığındaki Şehitlikte düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit yakınları da kabir başında dualar etti. Vali Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, milletvekilleri ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerini tek tek dolaşarak karanfil bıraktı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Mezarlıkta yoğunluk yaşandı

Öte yandan Ramazan Bayramı dolasıyla Mersin Şehir Mezarlığında da yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelerek yakınlarının kabirini ziyaret etti. Mezarlıkta temizlik ve sulama yapan vatandaşlar daha sonra dua etti.

İl Trafik Müdürlüğüne bağlı ekipler mezarlık önünde trafiğin aksamaması için önlem alırken Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de mezarlık içerisinde yaptıkları seferlerle vatandaşların yakınlarının mezarlarına ulaşmasını sağladı.

Kaynak: İHA

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