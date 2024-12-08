Mersin'de Suriyeliler Esad'ın Düşüşünü Kutladı

Genel

Kimse ne yaptığını anlamadı! Bu kez de özür diledi

Mersin'deki Suriyeliler Esad'ın gidişini kutladı

MERSİN - Suriye'deki Esad rejiminin düşmesiyle birlikte Mersin'deki Suriyeliler sevinçlerini sokaklara taşıdı.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından muhaliflerin Şam'a girmesiyle birlikte, Mersin'de yaşayan Suriyeliler kutlamalara başladı. Merkez Akdeniz ilçesindeki Yeni Mahalle'de bir araya gelen bir grup Suriyeli, yürüyüş yaparak Esad rejiminin düşmesini kutladı, araçlarla konvoy oluşturdu. Tekbir getirerek yürüyüş yapan Suriyeliler, Suriye bayrakları taşıdı, zafer işareti yaptı. Güvenlik güçleri de kutlamaların kontrollü bir şekilde devam etmesi için önlem aldı.