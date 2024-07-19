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Mersin'de yemek atıkları mamaya dönüştürülüyor

Büyükşehir Belediyesince farklı kurum ve kuruluşlardan gün içinde toplanan yaklaşık 2 ton yemekten, 600 kilogram mama üretiliyor

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde, kompost teknolojisiyle yemek atıklarından mama üretimine başlandı. Bakımevine kurulan mama üretim ünitesi sayesinde, farklı kurum ve kuruluşlardan gelen atık yemekler mamaya dönüştürülüyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren bakımevinde bir kırıcı makine, 2 adet 500'er litrelik kompost makinesi, bir pelet makinesi ve bir fırından oluşan ünite sayesinde, günlük toplanan yaklaşık 2 ton yemek atığından 600 kilogram civarında mama üretimi yapılabiliyor. Toplanan yemek miktarına bağlı olarak değişebilen üretim, bakımevinde yaşayan havanların 2 günlük öğün miktarını karşılıyor.

Bir yemek toplama aracı ve 2 personelle, yemekhane hizmeti olan farklı kurum ve kuruluşlardan gün içerisinde toplanan yemekler, bakımevine getiriliyor. Önce, içerisinde hayvanların tüketemeyeceği büyüklükteki ekmekler ile kanatlı ve küçükbaş hayvan kemikleri kırıcı makine yardımı ile yenebilecek boyutlara ayrılıyor. Ardından yemeklerle birlikte kompost makinesine aktarılıyor. Kompost makinesinden çıkan yemekler, şekil verilmek üzerine pelet makinesine veriliyor. Son olarak, üretilen mamaların uzun süre muhafaza edilebilmesi için 3 kattan oluşan raylı sistemli fırın yardımı ile kurutma işlemi gerçekleştiriliyor. Kompost makinesine aktarılan yemek miktarı ve içeriğine göre, yaklaşık 12-18 saat aralığında yapılan üretimin ardından, köpeklerin yiyebileceği kıvamda ve rasyonda mama elde ediliyor. Ünite sayesinde, özellikle yaz aylarında toplanan yemeklerin bozulmadan ve israf edilmeden tüketilmesi sağlanırken, mama maliyeti de en aza indiriliyor.

"Yaz aylarında topladığımız yemekleri aynı gün yediriyoruz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, kamu kurumlarından, üniversitelerden, adliyeden, otellerden ve restoranlardan günlük olarak 1,5-2 tona yakın yemek toplayarak, bunları bakımevindeki 'patili dostlara' ulaştırdıklarını söyledi. Yemek toplama işleminde bir araç ve 2 personel ile çalıştıklarını ifade eden Şahutoğlu, yaz aylarında toplanan yemeklerin ise aynı gün tüketilmesine oldukça dikkat ettiklerini belirterek, "Özellikle yaz aylarında topladığımız yemekleri aynı gün yediriyoruz. İkinci güne kalması ve dostlarımızla paylaşmamız mümkün değil" dedi.

"Yemekleri bir hafta yenilebilecek hale getiriyoruz"

Mama üretim ünitesinin aşamalarından da söz eden Şahutoğlu, "Yemek atıklarının önce bir kırıcıdan geçiriyoruz, sonra kompost halini alıyor. Komposttan sonra pelet makinesi ve peletten sonra da kurutma yöntemiyle beraber, aynı gün tüketilmesi gereken yemekleri bir hafta yenilebilecek hale getiriyoruz. Topladığımız yemekleri tekrar değerlendirme imkanı buluyoruz. Denemelerimiz sonucunda canlarımızın bunu aslında çok severek yediğini de fark ettik" diye konuştu.

"Boşa gidecek yemeklerin değerlendirilmesini sağlıyoruz"

Yemek toplama uygulamasını bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattıklarını vurgulayan Şahutoğlu, "Uygulama sayesinde, bakımevimizde yaşayan canlarımızın daha çeşitli yemek yemelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda da sıfır atık kapsamında bakıldığında; restoranlarda, otellerde, kamu kurumlarının yemekhane bölümlerinde boşa gidecek yemeklerin de değerlendirilmesini sağlıyoruz. Aldığımız makineyle oluşturduğumuz mamayla da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mamaya harcamış olduğu para ya da mama ihtiyacını bir nebze de olsa düşürmüş olup, tasarruf sağlamış oluyoruz" ifadelerine yer verdi.