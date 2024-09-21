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Metin Arolat Hayatını Kaybetti

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Ünlü sanatçı Metin Arolat, sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı; 52 yaşında yaşamını yitirdi.

21.09.2024 09:15
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Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

İSTANBUL - Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda sahnede şarkı söylerken bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Ünlü şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylerken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan 52 yaşındaki şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı Arolat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının vefat haberini alan sanatçı dostu Demet Sağıroğlu hastaneye geldi. Demet Sağıroğlu hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada "Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Menajeri öyle söyledi. Çok neşeliymiş. Benim de bugün bir şarkım çıktı, onu paylaşmış. Kaç aydır konuşmuyorduk. Onu paylaşmış hatta DM'den bana komik bir şeyler yazmış. Ailesi İzmir'deymiş. İstanbul'da ailesi yok. Birkaç sene önce annesini kaybetmişti. Onun da ağırlığı vardı üstünde. Menajeri ile güle oynaya gelmişler işe. Sahnede bir ara kötü olmuş. Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra arka tarafa gitmiş. Orada gömleğini çıkarmış. Sonrasında kolum uyuşuyor falan demiş. Bakmışlar orada, sonra verin gömleğimi iyiyim ben, demiş. Çıkmış sahneye tekrar. Sonrasında sahnede tekrar yere yığılmış. Orada bir hemşire varmış. Hemşire onu yan yatırmış. Hemen ambulans çağırmışlar. Ambulans gelene kadar kalbi durmuş. Ambulansta çalıştırmışlar. Sonra yolda bir daha kalbi durmuş. Çalıştığı yer buraya çok yakındı. Çalıştırmamışlar kalbini. Sevenlerine sabır dilerim. Güzel bir yere gittiğini düşünüyorum, Metin güle güle gitmiş çünkü. Her zamanki güleç yüzü ile. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Metin Arolat Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Metin Arolat Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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