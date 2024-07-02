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Milli Savunma Bakanı Güler, Suudi mevkidaşı ile görüştü

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'ı Milli Savunma Bakanlığı'ndaki askeri törenle karşıladı. Askeri Bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende, Selman'ın onur kıtasını selamlamasının ardından iki bakan görüşme gerçekleştirdi.