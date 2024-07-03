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Millilerin zafer coşkusu Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaşandı

İSTANBUL - Üsküdarlılar, A Milli futbol takımın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya karşısında aldığı zaferi, Başkan Sinem Dedetaş'ın katılımıyla dev ekranda izledi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye-Avusturya maçını tezahüratlar ve ellerindeki Türk bayraklarıyla izleyen yüzlerce Üsküdarlı, alanı doldurdu. Üsküdarlı vatandaşlar, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte Ay-Yıldızlıların 2-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükselmesinin sevincini yaşadı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, milli maç heyecanına ortak olurken, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran milli takımı tebrik etti. Yoğun ilgi gören organizasyonda, vatandaşlara patlamış mısır, çay ve dondurma ikram edildi. Ayrıca futbolseverlerin katılımıyla yapılan yüz boyama etkinliği ise renkli görüntülere sahne oldu.