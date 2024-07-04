Muhtarlıktan oldu ama hizmet aşkı bitmedi, hizmete ölülerden başladı - Son Dakika
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Genel

Muhtarlıktan oldu ama hizmet aşkı bitmedi, hizmete ölülerden başladı

Sivaslı kısa süreli muhtar, muhtarlıktan düşürülmesine rağmen köy mezarlığını güneş enerjisi paneli ile suya kavuşturdu. Muhtarlık görevinden alınmasına rağmen hizmet aşkı sönmeyen Şenol, görevden alındıktan sonra köy mezarlığına sondaj yaparak güneş enerjisi ile su çıkardı, mezarlığın temizliğini yaptı.

04.07.2024 19:53
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Muhtarlıktan oldu ama hizmet aşkı bitmedi, hizmete ölülerden başladı

SİVAS - Sivaslı kısa süreli muhtar, muhtarlıktan düşürülmesine rağmen köyüne hizmetten geri durmadı. Hizmete ölülerden başlayan kısa süreli muhtar, köy mezarlığını güneş enerjisi paneli ile suya kavuşturdu.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Eskiçubuk köyünde yaşayan Ekrem Şenol, 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlığa adaylığını koydu. Köy sakinlerinin oylarıyla muhtar seçilen Şenol bir süre sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından adli sicil kaydı nedeniyle görevden alındı. Muhtarlık görevinden alınmasına rağmen hizmet aşkı sönmeyen Şenol, görevden alındıktan sonra köy mezarlığına sondaj yaparak güneş enerjisi ile su çıkardı, mezarlığın temizliğini yaptı.

Muhtarlıktan düşürülmesi onu durdurmadı

Eskiçubuk köyü eski muhtarı Ekrem Şenol, "Muhtardım, bir aksilik dolayısıyla görevden alındım. Mezarlığımız atıl bir durumdaydı, ot içerisindeydi. Muhtarlığı kazanınca ilk bayrama mezarlığımızı yetiştirdik. Otunu, taşını temizledik. Mezarlığın suyu eksikti. Herkesin fidanını sulayacağı, mezarına su dökeceği bir su yoktu. Onun planını yaptık. Bende bir sondaj vuralım dedim. Güneş paneli ile birlikte 24 saat suyumuz aksın dedim. Köylümüz faydalansın, mezar sahipleri bir tas su döksün dedik. Çok şükür yaptık, suyumuz aktı. Çok da güzel oldu. Bizim köyümüzün de içme suyunda bir yetersizlik var. Daha önce köyden şebeke çekmeyi düşündük. Köyden almayalım, köyümüz de mağdur olmasın dedik. Sondaj vurdurduk, güneş paneli ile suyumuzu gün yüzüne çıkardık. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Muhtarlıktan oldu ama hizmet aşkı bitmedi, hizmete ölülerden başladı - Son Dakika

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