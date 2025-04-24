Muşmula Kebabı Tanıtıldı

Mangallar yakıldı, muşmulanın da kebabı yapıldı

Prof. Dr. Öner mangalın başına geçip kebabın tarifini uygulamalı olarak gösterdi

ANTALYA - Alanya Üniversitesi'nde muşmula (yeni dünya) kebabının Alanya'da tanıtılması için Gastronomi ve Mutfak sanatları Bölümü öğretim üyesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner mangalın başına geçti. Alanya Üniversitesi binasının mutfağında düzenlenen etkinliğe Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, üniversitede görev tapan akademisyenler ile üniversitenin mutfağında eğitim gören öğrenciler katıldı.

Halk arasında yeni dünya kebabı olarak da bilinen, olgunlaşmış muşmula meyvesinin kıyma ile doldurularak pişirilmesiyle hazırlanan geleneksel lezzetin tanıtımı için akademik çalışma başlatıldı. Özellikle Gaziantep mutfağının özgün lezzetlerinden biri olan ve tatlı-ekşi dengesiyle damaklarda unutulmaz iz bırakan, Türkiye'nin birçok şehrinde Malta eriği olarak bilinen Alanya ise Yeni Dünya yada muşmula ismini alan meyvenin hasadına geçtiğimiz aylarda başlanmıştı. Meyvenin kebabının yapılması için de kollar sıvandı. Alanya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde okuyan öğrenciler bugün Yeni dünya kebabını yapmak çalışmalara başladılar. Gastronomi ve Mutfak sanatları Bölümü öğretim üyesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ise mangalın başına geçerek yeni dünya kebabı yaptı.

Yeni Dünya kebabının sağlık açısından çok yararlı olduğunu ve bu kebabının tanıtılması için çaba gösterdiklerinin altını çizen Alanya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak sanatları Bölümü öğretim üyesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner basına yaptığı açıklama "Öğrencilerimize yenidünya kebabı nasıl yapılır onu öğretiyoruz. Bu arada siz basın mensuplarını davet etti ki bu yemeğin Alanya'da tanıtılması lazım. Restoranlara girmesi lazım. Çok değişik bir kebap türü tabi burası için. Alanya'nın Antalya yöresi muşmula üretiminin yarısını karşıladığını söyleyen Öner, " Pek çok kişiyle konuştuğumuzda yenidünya kebabını tadan kişi sayısı çok az. Tattıkları zaman da herkes beğeniyor. Onun için bu ürün restoranlarımıza girerse yabancıların damak zevkine de uygun bir ürün. Yani ekşi ve tatlı. Yabancıların damak zevkini sevdikleri ekşi tatlı tadı ikisini bir arada bulabildikleri ürün. Sağlık olarak da çok yararlı bir ürün. Pek çok vitamin var. Yüksek miktarda lifleri var. Hem göze gem mide sağlığına oldukça faydalı. Değerlendirmek lazım. Umarın bundan sonra bu şehir yararını görür. Ürünü daha fazla tüketme şansımız olur" dedi.