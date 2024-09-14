Narenciye Bahçeleri Jandarma ile Güvende

Genel

Depremzede çiftçinin umudu narenciye, komandolara emanet

-Çiftçi Abdullah Yılmaz, "Jandarmalarımız sayesinde kafamızı yastığa koyup rahat uyuyabiliyoruz"

HATAY - Hatay'da narenciye hasadına sayılı günler kala çiftçinin umudu olan ürünler, jandarma ekipleri tarafından bahçelerde yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı devriye atılarak korunuyor.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da vatandaşlar üreterek hayata tutunmaya devam ediyor. Türkiye'deki narenciye üretim merkezlerinden olan Erzin ilçesinde hasada sayılı günler kaldı. Bölgede geçmiş yıllarda yaşanan hırsızlıklara karşı jandarma ekipleri narenciye bahçelerinde hırsızlık olaylarına karşı devriye atıyor. Afetzede üreticinin umudu olan mahsule sahip çıkmak için devriye atan komandolar; dosta güven, düşmana korku veriyorlar. Üreterek hayata tutunan çiftçilerse komandoların devriyelerinden oldukça memnunlar.

"Sağ olsun jandarmalarımız gece geziyorlar ve çalınma olmuyor"

Narenciye bahçesinde çiftçilik ve ihracat yapan 24 yaşındaki Abdullah Eryılmaz, jandarma ekiplerinin devriyeleri sayesinde rahat uyku uyuyabildiklerini belirterek "Narenciye işi yapıyoruz, çiftçiyim hem de ihracatçıyım. Kendimiz de mandalina ihracatı yapıyoruz, daha önceden çalınma olayları daha çok oluyordu. Şu an sağ olsun jandarmalarımız gece geziyorlar ve çalınma olmuyor. Yani daha eskilerden daha çok oluyordu. Biz çok rahatız, olsun komutanlarımız ve jandarmalarımız sayesinde rahat uyuyabiliyoruz. Daha önceleri daha eskilerden malımız çalınıyordu şu an Allah'a şükür öyle bir sıkıntı yok, jandarmamızın başlattığı bu devriye sonucunda. Jandarmalarımız sayesinde kafamızı yastığa koyup rahat uyuyabiliyoruz" İfadelerini kullandı.