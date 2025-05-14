NATO'dan Dikeç'e Övgü

NATO, Yusuf Dikeç'le Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına "Hoş Geldiniz" dedi

ANKARA - NATO, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için hazırladığı videoda Yusuf Dikeç'e yer verdi.

Türkiye, 14-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına ev sahipliği yapıyor. Toplantı nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan NATO, videoda 2024 Yaz Olimpiyatları'nda havalı tabanca karma takımda Türkiye'ye gümüş madalyayı getiren ve atış tarzı ile dünyada ses getiren Yusuf Dikeç'e yer verdi.

Videoda, Türkiye'nin coğrafi konumu, NATO'nun en büyük ikinci ordusu oluşuna vurgu yapan Dikeç, gelecek yıl NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleşeceğini kaydetti.