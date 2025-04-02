Nemrut Dağı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Nemrut Dağı'nda Bayram Yoğunluğu

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Ramazan Bayramı'nda Nemrut Dağı'nı günlük 2 bin kişi ziyaret ediyor. Turist ilgisi artıyor.

02.04.2025 09:56
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Nemrut Dağı'nda bayram yoğunluğu

ADIYAMAN - Devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'na 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

UNESCO'nun 'Dünya Kültür Mirası' listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikte Nemrut Dağı, bayram tatilinde turistlerin uğrak noktalarından biri oldu. Kış aylarında turizme kapanan ve bu yıl 15 Mart tarihinde turizm sezonunu açan Nemrut Dağı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Günlük ziyaretçi sayısı 2 bini geçti

Günlük 700-800 kişinin ziyaret ettiği Nemrut Dağı'nı bayram nedeniyle günlük yaklaşık 2 bin kişi ziyaret ediyor. Çoğunluğunu yerli turistlerin oluşturduğu kafileler, soğuk havaya aldırış etmeden zirveye tırmanıyor. Tırmanış yorgunluğu zirveye ulaşıldığında yerini heyecana bırakıyor.

Ziyaretlerle ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Nemrut tümülüsüne Ramazan Bayramı'ndan dolayı ciddi bir ziyaretçi yoğunluğu yaşanmakta. Bu tatilin girmesiyle birlikte yaklaşık her gün 2 bin kişinin ziyaret ettiği Nemrut Dağı, sütün görenleri hayrete düşürüyor. Ayrıca diğer günlerde, biz bu 15 Mart itibariyle Nemrut Dağı'nı ziyarete açtık. Fakat ilk etapta 700-800 kişi ziyaret ediyordu. Bayramın gelmesi ve tatilin 9 güne çıkmasıyla birlikte her gün 2 bin kişi ziyaret etmekte" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Nemrut Dağı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

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