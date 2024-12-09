Nevşehir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Nevşehir'e şehit ateşi düştü

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Nevşehir'e şehit ateşi düştü Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonu yanına düşen Kara Harp Okulu'na ait helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in acılı haberi Nevşehir'deki baba evine ulaştırıldı.

09.12.2024 17:46
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Nevşehir'e şehit ateşi düştü

NEVŞEHİR - Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonu yanına düşen Kara Harp Okulu'na ait helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in acılı haberi Nevşehir'deki baba evine ulaştırıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düştü. 6 askerin şehit olduğu olayda şehitlerden birinin Nevşehirli Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpekolduğu öğrenildi.

Nevşehirli şehidin acı haberi ailesine verilirken, evinin bulunduğu sokağa da Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: İHA

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