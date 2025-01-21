Niğde'de Depremzedelere Ek Başvuru Süresi - Son Dakika
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Niğde'de Depremzedelere Ek Başvuru Süresi

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Niğde'de deprem konutu başvuruları için 30-31 Ocak 2025'te ek süre verildi. Afetzedeler dikkat etmeli.

21.01.2025 13:14
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Niğde'de deprem konutu hak sahipliği başvuruları için ek süre verildi

NİĞDE - Niğde Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri hasar görenlerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini açıkladı.

Afetzedeler için konut hak sahipliği başvuruları 30 Ocak 2025 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında son ek başvuru süreci açılacak. Niğde merkez Efendibey Mahallesi'nde yapılan konutları yerinde inceleyen ve ilgililerden bilgi alan Niğde Valisi Cahit Çelik burada yaptığı açıklamada; depremde zarar görmüş ancak henüz başvuru yapmamış afetzedeleri, bu iki günlük süre içinde bulundukları illerdeki AFAD müdürlüklerine giderek başvuru yapmaları konusunda uyardı. Vali Çelik açıklamasında; "Deprem sonrası ilimizde toplam 49 bina hasar görmüş olup, bunlardan 23'ü ağır hasarlı, 1'i acil yıkılacak durumda ve 25'i orta hasarlı olarak tespit edilmiştir. Ağır hasarlı ve acil yıkım kararı alınan binaların yıkım işlemleri tamamlanmıştır. Orta hasarlı 25 binanın 16'sı kamuya ait olup 9'u özel mülkiyete aittir. Özel mülkiyete ait 9 binanın 7'sinde güçlendirme çalışmaları başlamış, bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ise devam etmektedir. Orta hasarlı 1 binanın yıkım işlemi tamamlanmış, diğer 1 binanın yıkım işlemleri ise sürmektedir. AFAD tarafından ilimizde bugüne kadar 224 hak sahibi belirlenmiş olup, bu hak sahiplerine konut sağlamak amacıyla TOKİ Başkanlığı tarafından 13 Kasım 2024 tarihinde ihale gerçekleştirilmiştir. 2 Aralık 2024 tarihinde TOKİ Başkanlığı ile inşaat firması arasında sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda Efendibey Mahallesi'nde toplam 15 bloktan oluşacak konutların inşaatına 5 Aralık 2024 tarihinde başlanmıştır. Proje kapsamında, 10 blok 3+1, 5 blok ise 2+1 dairelerden oluşmakta olup toplamda 49 bin metrekare inşaat alanına sahiptir. Sözleşmeye göre işin bitim tarihi 30 Ekim 2025 olarak belirlenmiştir. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremzede vatandaşlarımızın yanında olduğunun altını bir kez daha çizerken, bu süreçte gösterilen dayanışma ve destek için herkese teşekkür ediyorum. Birlikte bu zor zamanları aşacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Hak sahipliği başvuruları için AFAD Başkanlığı tarafından 30 Ocak 2025 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında son ek başvuru süresinden yararlanmak isteyen depremzedeler, bulundukları illerdeki AFAD müdürlüklerine giderek bu haktan yararlanabilecekler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Niğde'de Depremzedelere Ek Başvuru Süresi - Son Dakika

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