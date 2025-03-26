Nuri Aslan, İBB Başkanvekili Seçildi - Son Dakika
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Genel

Nuri Aslan, İBB Başkanvekili Seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan oylama sonucunda Nuri Aslan, 177 oy alarak İBB Başkanvekili olarak seçildi. Seçim, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gerçekleştirildi ve 310 üye oy kullandı.

26.03.2025 16:38
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İBB'nin Başkanvekili Nuri Aslan oldu

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Beleyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yapılan meclis oylaması seçiminde İBB Meclis Başkanvekili Nuri Aslan 177 oy ile seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Başkan vekili seçimi Saraçhane'de bulunan meclis salonunda yapıldı.

Seçimde 310 üye oy kullandı

Seçimin yapılacağı oturum İBB 2'inci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ tarafından saat 13.40'ta başladı.

316 üyenin oy kullanacağı seçimde CHP'den 185, (tutuklananlar vb. durumlar nedeniyle) 176 üye, AK Parti'den 122 üye, MHP'den 6 üye, BBP'den 2 üye ve 1 üyede bağımsız üye olarak oy kullandı.

Nuri Aslan ilk turda 177 oy aldı

Seçimin ilk turunda 301 üye oy kullandı. İlk turda Nuri Aslan 173 oy, Zeynel Abidin Okul 123 oy alırken 5 oy geçersiz olarak kayıtlara geçti. İlk tur 56 dakika sürdü. Seçimin ikinci turunda Nuri Aslan 177 oy, Zeynel Abidin Okul'da 125 oy aldı. Seçim 3'te 2 çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 3'üncü tura kaldı.

Seçim ilk 2 turda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 3'üncü turda sonuçlandı. Seçimi 3'üncü turda Nuri Aslan 177 oy ile seçilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Nuri Aslan, İBB Başkanvekili Seçildi - Son Dakika

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