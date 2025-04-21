Öcalan ile Verimli Görüşme

İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti heyetinden açıklama: "Görüşme verimli geçti"

- DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder için yazdığı notu paylaştı

İSTANBUL - DEM Parti heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la dördüncü kez görüştü. DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan, "Görüşme verimli geçti. İlk gündemimiz Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu" dedi.

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na gitti. DEM Parti heyetinde Van Milletvekili Pervin Buldan ile Avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Heyet TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastane önünde basın açıklaması yaptı.

Buldan, görüşmenin iyi geçtiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi bugün sabah saatlerinde İmralı Adası'nda Öcalan'la görüşmek üzere yola çıktık. Öcalan'ın avukatı Özgür Erol Bey'le birlikte yaklaşık iki buçuk saatlik bir görüşme sonucunda tekrar geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim. Yaptığımız görüşmede elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini, televizyonlarda Sırrı Bey'le ilgili çıkan bütün haberleri izlediğini ve dinlediğini ancak durumuna çok büyük bir üzüntü duyduğunu, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini özelikle belirtmek istiyorum. Ayrıca süreçle ilgili de hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını devam ettirdiğinin altını da önemle çizdi. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'e hitaben bir mesaj verdi bize. Ben de bu mesajı sizlerin aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Buldan, ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder ile ilgili mesajını okudu. Mektupta, "Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Mecliste kırdı, sokakta kırdı. Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. 'Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım' anlayışının tam zıddıdır. Önder'in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir; ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor. Herkesin Önder'in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.