Öğrencilerden sürücülere ücretsiz kask dağıtımı - Son Dakika
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Genel

Öğrencilerden sürücülere ücretsiz kask dağıtımı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan bir proje kapsamında trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı. Dağıtım sırasında kask almak isteyen motosiklet sürücüleri kuyruk oluşturdu. Kumluca Kaymakamı ve Emniyet Müdürü'nün de katıldığı uygulamada, öğrenciler trafik polisleriyle birlikte sürücülere kask takmanın faydaları hakkında bilgi verdi. Kaymakam, uygulamada kask takmayan sürücülere proje kapsamında ceza kesilmediğini, kask hediye edildiğini belirtti. Trafik polisleri, kask dağıtılan sürücülerin kasklarını takmadıklarının tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

23.04.2024 20:20
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Öğrenciler sürücülere ücretsiz kask dağıttı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan proje kapsamında trafik polislerinin gerçekleştirdiği uygulamada, motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı. Dağıtım sırasında kask almak isteyen motosiklet öğrencileri kuyruk oluşturdu.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ve Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut'un da katıldığı trafik uygulamasında, öğrenciler trafik polisleriyle sürücülere kask takmanın faydaları hakkında bilgi verdi. Kaymakam Erdemir, uygulamada kask takmayan sürücülere proje kapsamında ceza kesilmediğini, kask hediye edildiğini söyledi.

Öğrencilerin çok güzel bir proje hazırladığı dile getiren Erdemir, "Öğrencilerimize teşekkür ediyorum, güzel bir projeye imza atmışlar. Bizler de öğrencilerimize destek çıkıyoruz. Sürücülerimizin de kurallara uymalarını, trafikte kasklarını takmalarını istiyoruz." dedi.

Uygulamada trafik polislerince durdurulan motosiklet sürücülerinin evrakı kontrol edildi, kask dağıtılan sürücülerin isimleri not alındı. Trafik polisleri, başka denetimlerde kask dağıtılan sürücülerin kasklarını takmadıklarının tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Öğrencilerden sürücülere ücretsiz kask dağıtımı - Son Dakika

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