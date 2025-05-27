Oltu'da 'Ailemle Kitap Okuyorum' Etkinliği - Son Dakika
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Oltu'da 'Ailemle Kitap Okuyorum' Etkinliği

27.05.2025 20:06
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Oltu'da düzenlenen etkinlik, aileler ve çocuklar arasında kitap okuma alışkanlığını teşvik etti.

"Ailemle Kitap Okuyorum" etkinliği Oltu'da yoğun ilgi gördü

ERZURUM - Oltu İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Oltu Kadın Gönüllüleri iş birliğiyle düzenlenen "Ailemle Kitap Okuyorum" etkinliği, ilçe halkından büyük ilgi gördü.

Oltu Millet Bahçesi halı sahasında gerçekleştirilen programda, ilkokul ve ortaokul öğrencileri aileleriyle birlikte kitap okumanın keyfini yaşadı.

Etkinliğin amacı, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak ve sağlıklı bilginin önemine dikkat çekmek olarak açıklandı. Etkinlik boyunca çocukların yüzleri renkli boyalarla süslenirken, kitap okuma etkinliğinin ardından çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlendi. Halat çekme, çuval yarışı ve tahta üzerinde yürüme gibi aktivitelerle eğlenen çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi.

Programın sonunda katılımcı çocuklara kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Neşeli anların yaşandığı etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de kitap okumanın önemini bir kez daha kavradı. Aileler ise bu tür etkinliklerin çocuk gelişimine olumlu katkı sağladığını belirterek, organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti. Oltu Müftü Vekili Muhsin Demir, "Oltu İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Oltu Kadın Gönüllüleri iş birliğiyle 'Ailemle Kitap Okuyorum' projesini başlattık. Bu proje kapsamında özellikle genç çocuklarımızın teknoloji bağımlılığından kurtarmak, sağlıklı bilgiye ulaşmanın önemini tekrar hatırlatmak babında bu sahada bir araya geldik. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz bu programı icra ettiler, hafızlık kursundaki öğrencilerimiz de bir farkındalık olsun diye burada buluştular. Bu projemize destek veren velilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Oltu Kadın Gönüllüleri Başkanı Emine Korkutan da, "Memleketimizde kitap okuma alışkanlığının çok çok gerilerde olduğunu düşünerek ne yapabileceğimizin derdine düşüp Oltu Müftülüğümüz ile birlikte çocuklarımızla kitap okuma şenliği düzenledik ve bu yıl aile yılı olması münasebetiyle bu projemize ailelerimizi kattık. İnşallah böyle bir farkındalık oluşturur ve çocuklarımızı daha çok kitaba yönlendiririz" dedi.

Kaynak: İHA

Müftü, Çocuk, Oltu, Son Dakika

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