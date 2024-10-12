Özgür Özel'den Vali Özkan'a Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özel'den Vali Özkan'a 'hayırlı olsun' ziyareti
MANİSA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Manisa Valiliğine atanan Vali Vahdettin Özkan'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Manisa'ya atanan Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Vali Özkan da Özel'e teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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