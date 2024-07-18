Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği UKOME gündeminde - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği UKOME gündeminde

Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği UKOME gündeminde

Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği bugün ilk kez UKOME toplantısında gündeme alındı. Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, toplantı sonrası yapılan açıklamada paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin geliyor olduğunu belirtti.

18.07.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği UKOME gündeminde

Martı TAG Kurucusu Öktem: "Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği geliyor"

İSTANBUL - Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği bugün ilk kez UKOME toplantısında gündeme alındı. Toplantıdan çıkan kararları Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşımlı yolculuk ve uygulama bazlı taşımacılık yönetmeliği bugün ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde gündem maddesi oldu. UKOME Alt Komisyonu toplantısına Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'de katıldı. UKOME toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem "Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği geliyor, kazandık" ifadelerini kullandı.

"İlgili devlet kurumlarından yazılı görüş alınacak"

Toplantının yapıldığı İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası önünde yüzlerce Martı TAG sürücüsü ile bir araya gelen Öktem çıkan karara ilişkin de bilgi verdi. Öktem, "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'ne ilişkin ilgili devlet kurumlarından yazılı görüş alınacak. Yönetmelik komisyonu kurulacak. Onay için kısa zamanda oylamaya sunulacak" dedi.

Öktem toplantı sırasında taksici temsilcilerinin kendilerine saldırdığını söyledi. Öktem, saldırı sonrası taksici odalarının güvenlik ekipleri tarafından toplantıdan çıkarıldığını belirtti.

Kaynak: İHA

Oğuz Alper Öktem, Ulaşım, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği UKOME gündeminde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:28 Fransa’da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor Fransa'da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 15:00:40. #1.13#
SON DAKİKA: Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği UKOME gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement