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Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, Amasya'da dualar ve tekbirler eşliğinde defnedildi. Şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede, kardeşleri gözyaşı dökerken, babası ve annesi de duygusal anlar yaşadı.

Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya\'da son yolculuğuna uğurlandı
13.01.2024 - 17:03,
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Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

AMASYA - Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

29 yaşındaki Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde kılınan cenaze namazı sonrası dualar ve tekbirlerle köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Babası İbrahim Aslan evladının fotoğrafına sarılırken, annesi Hava da "Peygamber efendimize komşu oldun oğlum" sözleriyle evladını son yolculuğuna uğurladı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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