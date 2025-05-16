Kritik görüşmenin ardından Rus heyet Dolmabahçe'den ayrıldı

İSTANBUL - İstanbul'daki barış görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrılan Rus heyet, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geçti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Görüşmelerin ilk etabı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında, Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin bitmesinin ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleşti. Yaklaşık 3 yıl aradan sonra Rusya ve Ukrayna aynı masada buluştu. Kritik görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Her iki toplantının sona ermesinin ardından Rus heyet, Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrılarak Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geçti.