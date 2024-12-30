Saffet Sancaklı'dan Balıkesir'e 5 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Saffet Sancaklı'dan Balıkesir'e 5 Milyar TL Yatırım

Geniş Video İzle

Eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, Balıkesir Burhaniye'de 902 dairelik turizm projesi başlatıyor.

30.12.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski milli futbolcu ve milletvekili Sancaklı'dan Balıkesir'e konut yatırımı

Dünyaca ünlü Burhaniye plajına eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, 902 dairelik turizm yatırımı yapacak

BALIKESİR - Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski milli takım oyuncusu Saffet Sancaklı, Balıkesir'in dünyaca ünlü Burhaniye plajına turizm yatırımında bulunarak 902 dairelik proje başlatıyor. Yaklaşık 5 milyar TL'lik yatırım ile ilgili konuşan ünlü futbolcu Sancaklı, 'Balıkesir'e yatırımda bulunmanın cazip olduğunu düşündük. Sosyal aktiviteleri de içinde barındıran 5 yıldızlı konsept havasında bir projeyi hayata geçiriyoruz"' dedi.

Türkiye'de 3 büyük takımlarda forma giyen Saffet Sancaklı, Balıkesir'e dev yatırımda bulunuyor. Dünyaca ünlü Burhaniye/ Ören plajına 902 dairelik proje için Sancaklı Yatırım ve Balıkesirli ortağı Sembol İnşaat ile start verdi. Aynı zamanda MHP Kocaeli Milletvekili de olan Saffet Sancaklı, proje için 'Biz de artık yarı Balıkesirli olduk' derken şunları söyledi: "Öncelikle tüm Balıkesir'e selamlarımı iletiyorum. Biz, Balıkesir'e bir yatırımda bulunmaya karar verdik. Balıkesir, Türkiye'de hem doğa olarak hem insan kalitesi olarak üst düzey bir şehir. Bugüne kadar Bodrum, Marmaris, Çeşme gibi yerlerin gölgesinde kaldı. Hem denizin güzelliği, hem de doğanın şartlarına baktığınızda Balıkesir'e yatırımda bulunmanın cazip olduğunu düşündük. İlk etap için çalışmalara başlıyoruz, devamı gelecek gibi de bir öngörümüz var. Yatırımımız Burhaniye ilçesi Ören plajı yakınlarında hayata geçecek. 902 adet 1+1 dairemiz olacak turizm imarlı. Sosyal aktiviteleri de içinde barındıran 5 yıldızlı konsept havasında bir yer olarak tasarlandı. İnsanların huzurlu bir yaşam süreceği ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bu nedenle ismini Solena koyduk. Solena'da huzur ve güneşi temsil ediyor" dedi.

Zemin için ileri teknoloji kullanılacak

Sancaklı, projenin anlaşma ile birlikte 36 ay içinde projenin sona ereceğini ifade ederken, " Balıkesirli ortağımız Sembol İnşaat ile girdiğimiz bu projenin maliyeti, her ne kadar fiyatlar çok değişken olsa da 5 milyar TL değerinde diyebilirim' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Burhaniye ilçesine yapılacak projenin temel çalışmalarında jet grout denilen ileri bir teknolojinin kullanılacağı kaydedildi. Jet harç olarak tanımlanan silindirik temelin basınçlı şeklinde çimento verilmesi ile hazırlanan depreme karşı üst düzey koruma sağlayan bir temel sistemi kullanılacağı kaydedildi. Sistemin özellikle çakıllı ve kumlu zeminlerde kullanıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Saffet Sancaklı, Burhaniye, Balıkesir, Politika, Ekonomi, Turizm, Emlak, Genel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Saffet Sancaklı'dan Balıkesir'e 5 Milyar TL Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:11 İstanbul Valiliği yıllbaşı tedbirlerini açıkladı: Kadıköy, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş’ta bazı yollar saat 14.00’ten itibaren kapatılacak İstanbul Valiliği yıllbaşı tedbirlerini açıkladı: Kadıköy, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta bazı yollar saat 14.00'ten itibaren kapatılacak
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:24:46. #1.11#
SON DAKİKA: Saffet Sancaklı'dan Balıkesir'e 5 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.