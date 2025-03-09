Sarıkamış'ta Bahar Kayak Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sarıkamış'ta Bahar Kayak Keyfi

Sarıkamış Kayak Merkezi, baharda da kayak yapmak isteyenleri bekliyor. Nisan'a kadar kayak mümkün.

09.03.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış'ta baharda kayak keyfi sürüyor

KARS - Kış aylarında kayak tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, bahar mevsiminde de ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Mart ayının gelmesiyle birçok kayak merkezi sezonu kapatmaya hazırlanırken, Sarıkamış'taki kar kalitesi ve uygun hava şartları sayesinde pistler halen kayak yapılabilir durumda.

"Nisan ayına kadar kayak imkanı"

Sarıkamış, kristal kar yapısıyla Türkiye'nin en özel kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. 2 bin 500 metre rakıma sahip kayak merkezinde, kar kalınlığı hala ideal seviyede. Sarıkamış'ta Nisan ayına kadar kayak yapılması planlanıyor.

"Doğa ve kayak bir arada"

Bahar aylarında Sarıkamış'ta kayak yapmanın en büyük avantajlarından biri de doğanın sunduğu eşsiz manzara. Sarıçam ormanları arasında, temiz hava eşliğinde kayak yapma fırsatı bulan Hasan Basri Özcan, "Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeyim, Ramazan ayı olmasına rağmen yoğunluk devam ediyor. Hafta sonu özellikle bu yoğunluğu görebiliyoruz. Çok istiyordum hem Türkiye'de hem de dünyada gezme fırsatı buldum. Bu aşama da gerçekten hem kar kalitesi, hem doğal ortamı bizim çok önemli, özellikle hem snowbord, hem kayak için uygun, faydalı, öğrenmeye ve kendinize geliştirmeye güzel pistler burada, tavsiye ediyorum herkese gelmesini, ben buradan ayrılmayı hiç düşünmüyorum. Mümkün olduğunca, kar bitene kadar buradayım" dedi.

"Sezonun son günlerini kaçırmayın"

Sarıkamış Kayak Merkezi yetkilileri, bu yıl karın uzun süre yerde kalmasıyla sezonun uzadığını belirterek, "Kayak tutkunlarını bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyor." Henüz kayak yapma fırsatı bulamayanlar veya sezonu uzatmak isteyenler için "Sarıkamış'ta bahar kayak keyfi devam ediyor."

Öte yandan Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki pistlerde 106 santimetre kar bulunuyor.

Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Hava Durumu, Sarıkamış, Genel, Yaşam, Doğa, Spor, kar, Son Dakika

Son Dakika Genel Sarıkamış'ta Bahar Kayak Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:32:08. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Bahar Kayak Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.