Sarıkamış'ta Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sarıkamış'ta Kar Yağışı Başladı

Geniş Video İzle

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Sarıkamış'ta kar yağışı etkili oldu, kayakçılar pistlerde.

19.02.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji uyarmıştı: Sarıkamış'ta kar yağışı başladı

KARS - Meteoroloji uyarmıştı. Sarıkamış'ta beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar güne kar yağışıyla başladı. Sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılandı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise sabahın erken saati olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, kayaklarını kaparak kar altında pistlerde kaymaya başladı.

Sarıkamış'ta kar yağışının yüzleri güldürdüğünü ifade eden Haşim Demirtaş, "Sarıkamış Kayak Merkezi'nde çok güzel kar yağışı başladı. İşletmecilerin yüzü gülüyor" dedi.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce Kars ve çevresi için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Kars ve çevresinde mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 santimetre ilave, yükseklerde ise yer yer yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Sarıkamış'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor. kar yağışı ve tipinin akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Hava Durumu, Sarıkamış, Güncel, Genel, Spor, Kars, Son Dakika

Son Dakika Genel Sarıkamış'ta Kar Yağışı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:01 CHP Kurultayı’nın iptali davasında karar CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
16:45 İstanbul’da hayat durma noktasında Trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
15:47 İstanbul’da yarın okullar tatil edildi İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
23:19 Fransa’da imamlık mesleği resmi olarak tanındı Fransa'da imamlık mesleği resmi olarak tanındı
23:12 Ancelotti sezon sonunda gidiyor: Arda’nın yeni hocası belli gibi Ancelotti sezon sonunda gidiyor: Arda'nın yeni hocası belli gibi
23:09 Vatikan, Papa Franciscus’ta zatürre geliştiğini açıkladı Vatikan, Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini açıkladı
22:36 Mourinho’nun dünya yıldızı eski öğrencisinden çok konuşulacak itiraf Mourinho'nun dünya yıldızı eski öğrencisinden çok konuşulacak itiraf
22:27 Kar alarmı verildi İstanbul’da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi Kar alarmı verildi! İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 18:12:30. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.