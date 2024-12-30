Sarıkamış'ta Meşaleli Kayak Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Genel

Sarıkamış'ta Meşaleli Kayak Sezonu Açıldı

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Sarıkamış'ta meşalelerle açılışı yapılan 2024-2025 kayak sezonunda yapılan gösteriler göz kamaştırdı.

30.12.2024 21:24
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Sarıkamış'ta meşaleli kayak sezonunun açılışı

KARS - Sarıkamış'ta kayak sezonunun açılışı yapıldı. Meşalelerle kayan ve Türk bayrağı açarak pistlerden aşağıya inen kayakçılar havadan görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 2024-2025 kayak sezonuna düzenlenen görkemli gösteriyle merhaba dedi.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen törene Kars Valisi Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, çok sayıda davetli katıldı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak sezonun açıldığını ifade eden Vali Ziya Polat, "Şükür kristal karlar, sarıçam ormanları karla buluştu. Geçen sene ye göre sezonumuz 1 hafta geç açıldı. Rabbim bereketli bir yağış verir inşallah, şuan için herhangi bir sıkıntımız yok. Bugün itibariyle misafirlerimizi doğa harikası Sarıkamış'ta kristal karla buluşturmaya başladık" dedi.

Bereketli, kazasız, belasız bir sezon geçirilmesi dileklerinde bulunan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Hep birlikte inşallah 2025 yılı Sarıkamış'ta kayak sezonu açmış olduk. Çok güzel bir gösteri yapıldı. Şanlı bayrağımız kayaklar eşliğinde getirildi. Hayırlı, uğurlu olsun, kazasız belasız, bereketli bit yıl olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kayak sezonun açılışı yapıldı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde son yağan karla birlikte 45 santim kar bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sarıkamış'ta Meşaleli Kayak Sezonu Açıldı - Son Dakika

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