Şarjda Alev Alan Telefon Panic Yarattı

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Şarja takılı olan cep telefonu alev aldı: O anlar kamerada

Alev alan telefonu maşa ile camdan aşağıya böyle attılar

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir iş yerinde şarja takılı olan telefon bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İşletme içerisinde bulunan 2 kişi alev alan telefonu bir maşa ile tutarak camdan dışarıya attı. O anlar güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Şarja takılı olan telefon bir anda patlayarak alev aldı. Patlama sesini duyan iş yeri çalışanı 2 kişi telefonun yandığı noktaya gelip, alev alan telefonu görünce ilginç bir tedbir aldı. İşletmede bulunan maşa ile telefonu tutarak camdan dışarıya attı. O anlar işyeri içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.