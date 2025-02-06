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Şehit Binbaşı Yetişen için anne evinde helallik alındı

AYDIN - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in naaşı Aydın'ın Efeler ilçesindeki anne evine getirerek helallik alındı.

Aydınlı Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43), Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 5 Şubat 2025 Çarşamba günü şehit oldu. Acı haber şehidin Aydın'ın Efeler ilçesindeki ailesine Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce tarafından verilirken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşı hava yolu ile İzmir'e getirildi. Oradan da karayolu ile konvoy eşliğinde Efeler Adnan Menderes Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi. Şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla evin önünde yapılan duada gözyaşları sel olup aktı. Şehit Binbaşı Yetişen'in naaşı, ikindi namazına müteakip Efeler Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Kemer Mezarlığı'na defnedilecek.