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Sigortacılar çözüm bekliyor

Nevşehir Sigorta Acentecileri Derneği Başkanı Lokman Kozan, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Gri ve Mellce Sigorta'ya el konulmasının ardından bu şirketlere bağlı çalışan acentelerin büyük bir çıkmaza girdiklerini söyledi. Sigorta firmalarına el konulmasının ardından sigortalılarının ilk muhatap olarak sigorta acentelerini gördüklerini belirten Kozan, bin 800 sigorta acentecisinin ödemesinin mümkün olmadığını ve bu durumun ciddi bir mağduriyet yarattığını ifade etti. Mağdur sigortalı vatandaş sayısının 120 bin olduğunu belirten Kozan, yetkililerden sorunun çözülmesini beklediklerini söyledi.

Sigortacılar çözüm bekliyor
16.12.2023 - 23:09,
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- "Sigortacılar çözüm bekliyor"

NEVŞEHİR - Nevşehir Sigorta Acentecileri Derneği Başkanı Lokman Kozan, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Gri ve Mellce Sigorta'ya el konulmasının ardından bu şirketlere bağlı çalışan acentelerin büyük bir çıkmaza girdiklerini söyledi.

Nevşehir Sigorta Acentecileri Derneği Başkanı Lokman Kozan, Nevşehir'de 52 sigorta acentesinin yöneticileri ile değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Kozan; sigorta firmalarına el konulmasının ardından ortaya çıkan durumda sigortalılarının ilk muhatap olarak sigorta acentelerini gördüklerini belirtti. Kozan, sadece Gri Sigorta'nın 2023 yılı ilk 10 aylık bölümünde 1 milyon 118 bin 769 lira üretim yaptığını, ortaya çıkan bu rakamları bin 800 sigorta acentecisinin ödemesinin mümkün olmadığını dile getirerek, "Sadece Gri Sigorta'da mali tablolara yansıyan rakam acentelerin çözüme kavuşturabileceği bir rakam değil. Sigortalılar bu noktada sigorta yaptırdıkları acenteleri muhatap olarak görüyorlar. Burada ciddi bir mağduriyet var ve en büyük mağdur da acente ve sigorta yaptıran müşteri. Sigorta yaptıran müşteri kaybolan hakkını sigorta acentesinden istiyor. Bu el koymadan dolayı yaklaşık bin 800 acente işletmecisi büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Yetkililerden bu sıkıntıyı ortadan kaldırmasını istiyor ve bekliyoruz. Bu noktada mağdur sigortalı vatandaş sayısı 120 bin dolayında. Yaşadığımız bu sorunu çözme noktasında devletimizin ilgililerinin ve hükümetimizin gereken çalışmayı yaparak çözüme ulaştıracağına inanıyoruz" dedi.

(AÇ-TB-BA-Y)

Kaynak: İHA
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