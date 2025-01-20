Sis Dağı'nda Snowboard Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sis Dağı'nda Snowboard Keyfi

Geniş Video İzle

Sis Dağı, kayak turizmini canlandırmak amacıyla snowboard tutkunlarının gözdesi oldu.

20.01.2025 03:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karla kaplı Sis Dağı'nda snowboard keyfi

TRABZON - Karadeniz Bölgesi'nin 2 bin 182 rakımı ile sahile en yakın dağı olan Sis Dağı bugünlerde farklı bir yönüyle adından söz ettiriyor. Son dönemde snowboardçuların uğrak yeri olan Sis Dağı üzerinde çekilen essiz görüntüler görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Giresun ile Trabzon arasında sınır olan Sis Dağı'nda Trabzonlu bir vatandaş kayak ekipmanlarıyla kar üzerinde kayarak büyük beğeni topladı. Adeta Uludağ'da kayak yapıyormuşçasına rahat bir şekilde kayan 40 yaşındaki Ali Bir aslında bir firmada satış görevlisi olduğunu ama snowboard yapmayı çok sevdiğini belirtti.

Dört yıldır snowboard yaptığını belirten Bir, "Dört yıldır snowboard sporunu yapıyorum. En son Sis Dağı yaylasında bir kayak etkinliği gerçekleştirdim. Görüntüleri ise sosyal medyada büyük bir ilgi uyandırdı. Doğal güzelliği olan, Trabzonumuzun batı kesiminde yer alan bu bölgeyi sevdirmek amacıyla yaptım bunu. Ben bu sporu çok seviyorum. Sis Dağı yaylası kar seviyesinin iyi olduğu bir bölge" dedi.

"Amacım Sis Dağı'nda kayak turizmini canlandırmak"

Amacının bölgede kayak turizmini canlandırmak olduğunu ifade eden Bir, "Burada kayak turizmini canlandırmak ve buraya bir tesisin kazanılmasında önayak olmak istiyorum. Bölgede bunun için en uygun olan yer ise Sis Dağı yaylası. Burada yaz turizmi çok güzel geçiyor. Kış turizmini de canlandırmak ve insanları buraya çekmek amacıyla videolar çekiyorum. Bu spora bir başladım bırakamadım, 4 yıldır çok büyük bir tutkuyla kayıyorum. Kış mevsiminin gelmesini dört gözle bekliyorum ki kayak yapabileyim. Özellikle iki yıldır profesyonel olarak kayıyorum. Bölgemizde Erzurum Palandöken'de, Erzincan Ergan Dağı'nda, Ordu'da Çambaşı Yaylası'nda ve Kars Sarıkamış'ta yapılan etkinliklere daha önce katıldım. Yetkililere burada fizibilite çalışması yaparak buranın canlandırması noktasında çağrıda bulunuyorum. Böyle bir durum gerçekleşirse ben buranın büyük bir cazibe merkezi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Sis Dağı\'nda Snowboard Keyfi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali Bir, Trabzon, Turizm, Genel, Doğa, Spor, kar, Son Dakika

Son Dakika Genel Sis Dağı'nda Snowboard Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:24 Gazze’de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi
11:31 Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti
10:18 Kağıthane’de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi ölümden saniyelerle kurtuldu Kağıthane'de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi; ölümden saniyelerle kurtuldu
10:08 Naci Görür, Yedisu Fayı’nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe
09:45 İrem Derici’nin “evlilik şartı“ şaşkına çevirdi İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
09:28 İsrail ateşkes saatinde Gazze’yi yeniden vurdu İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu
08:40 Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti
08:01 5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti 5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 05:26:28. #1.11#
SON DAKİKA: Sis Dağı'nda Snowboard Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.