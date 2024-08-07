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Şişli'de emeklilere pazar desteğinde ilk ödemeler başladı

İSTANBUL - Şişli Belediyesi'nin emeklilere yönelik 5 bin liralık pazar alışverişi desteğinin ilk ödemeleri başladı. Haziran ayında alınan meclis kararının ardından ilk etapta bin emeklinin hesabına dün 5'şer bin lira yatırıldı.

Şişli Belediyesi'nin Haziran ayında düzenlediği belediye meclisi toplantısında emekliler için 5 bin liralık 'pazar alışverişi desteği' kararı çıkmıştı. Pazar alışveriş desteğine bugüne kadar 4 bin 800 kişi başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucu ilçede yaşayan ve 60 yaş üzerinde başvuru şartlarına uygun olan 4 bin kişi tespit edildi. İncelemelerin ardından ilk etapta bin emeklinin hesabına 5'er bin lira yatırıldı. Banka hesaplarına yapılan ödemeler, Şişli Belediyesi tarafından SMS ile emeklilere bildirildi. SMS gönderilen emekliler, TC kimlik numaralarıyla ilgili bankaların ATM'lerinden paralarını çekebilecekler. Öte yandan işlemleri devam eden diğer emeklilere yapılacak ödemeler ise kademeli olarak, önümüzdeki günlerde de sürecek. Ayrıca başvurular da, Eylül ayında da devam edecek.

"İlk bin emekliye ödemeyi yaptık"

Emeklilere ödeme yapılmasına ilişkin Başkan Şahan, "Halkımız, bu kentte büyük ekonomik krizlerle mücadele ediyor. Sosyal demokrat belediyelere düşen görev krizlerde emeklinin, öğrencinin, annenin, yurttaşın yanında olmak. Kent Lokantası, böyle bir proje. Kreşleri tam da bunun için açıyoruz. Meclisten çıkardığımız kararla, emeklilere Pazar Desteği de bunun örneklerinden biriydi. Dayanışmacı belediyecilik anlayışımızın örneklerinden biriydi. 4 bin 800 vatandaşımız başvurdu. 4 bini incelemelerden geçerek bu yardımı almaya hak kazandı. İlk bin emekliye ödemeyi yaptık. Diğerlerini de bu ay içerisinde bitireceğiz. Vatandaşımızın bu zor ekonomik koşullarda yanında olacağız. Dayanışmacı belediyecilik anlayışımız, artarak devam etmek zorunda" ifadelerini kullandı.