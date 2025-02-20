Şişli'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Şişli'de karla mücadele aralıksız devam ediyor

İSTANBUL - Şişli Belediyesi, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sahada 33 araç ve 355 personel ile dün akşam saatlerinden itibaren yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcıyor. Şişli Belediyesi, vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için ilçe genelindeki ücretsiz Mekik servislerinin saatlerini de uzatırken, merkezi noktalarda sıcak çorba ikramı gerçekleştirdi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da karla mücadelede görev yapan ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı Şişli Belediyesi ekiplerinin dün akşam saatlerinden itibaren başlayan çalışmaları bugün de devam ediyor. İstanbul'da ulaşımın ve toplu taşımanın en önemli merkezlerinden Şişli'de aksaklık yaşanmaması için 33 araç ve 355 personel ile çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Şişli Belediyesi arama kurtarma ekipleri de acil durumlar için 24 saat boyunca sahada hazır halde görev bekliyor. Şişli Belediyesi, don ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamladı. Bin 500 tonluk tuz stoku bulunduran Şişli Belediyesi, 10 noktada mobil tuzlama ekipleriyle ana yolları, işlek cadde ve sokakları, toplu taşıma hatları ve meydanlar ile yaya yolları, üst geçitler, metro giriş çıkışları gibi yoğun kullanım alanlarında tuzlama işlemleri gerçekleştirdi. Ayrıca, yaya kaldırımları, okullar, meydanlar ve toplu taşıma durakları da düzenli olarak temizleniyor ve kaygan zeminlere karşı tedbirler alınıyor.

Ücretsiz Mekik servisleri ile kesintisiz ulaşım

Kar yağışı ve buzlanmaya karşı önlemleri artıran Şişli Belediyesi, ücretsiz Mekik servislerinin sefer saatlerini düzenleyerek gece 24.00'a kadar uzattı. Kesintisiz olarak çalışan Mekik servisleri, Şişlililerin metro, metrobüs gibi toplu taşıma güzergahlarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

Sokak hayvanları için mama desteği

Öten yandan kar ve soğuk hava koşullarından etkilenen sokak hayvanları için de düzenli şekilde mama dağıtımı yapılıyor. Arama kurtarma ekipleri de acil durumlar için hazır halde bulunuyor. Ekipler, özellikle hasta, engelli, hamile yurttaşların ulaşımına destek veriyor.

Başkan Şahan çalışmaları yerinde inceledi

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da sahada görev yapan ekipleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Karla mücadele için kurulan kriz masasını ziyaret eden Başkan Şahan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Şahan, sürücülere de dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.