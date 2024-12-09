Suriyeliler Ülkelerine Dönüyor

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Suriyeliler memleketlerine dönmeye devam ediyor

Ülkelerine dönüş yapmak isteyen Suriyeliler Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın etti

KİLİS - Suriye'de muhaliflerin rejim güçlerini yenilgiye uğratarak kontrolü ele geçirmesi, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin memlekete dönüş heyecanını arttırdı. Uzun yıllardır vatan hasreti çeken Suriyeliler, özlemini duydukları topraklara geri dönmeye devam ediyor.

Son gelişmelerin ardından Türkiye'de yaşayan birçok Halepli, yanlarına alabildikleri eşyalarıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Resmi işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ederek ve el sallayarak Halep'e doğru yola çıktı.

"Türklerle kardeş gibi olduk, onlara çok teşekkür ediyorum"

Yıllar sonra ülkesine dönen Taha Ariri,"Yaklaşık olarak 10 yıldır Türkiye'deyim çok güzel günlerimiz geçti ve Türklerle kardeş gibi olduk onlara çok teşekkür ediyorum. Esad'ın Suriye'ye terk etmesinin ardından Halep'e ailemle geçiş yapıyoruz. Türk kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Çünkü bizim zor günlerimizde bize el uzattılar ve her zaman yanımızda oldular" dedi.

"Türklerden Allah razı olsun, bizlere çok güzel baktılar"

Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye'ye geldiklerini ve şimdi ise memleketlerine dönüş yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Ali Hariri, "Suriye'de savaş olduğu için mecbur kalarak Türkiye'ye gelmek zorunda kaldık. Türklerden Allah razı olsun. Bizim zor günlerimizde bize el uzattılar ve kapılarını açtılar. Türkiye'de 10 yıldan fazla kalarak güzel vakit geçirdik. Ailemize baktık, çocuklarımızı büyüttük ve şimdi memleketimize dönüş yapıyoruz. Halep'teki evimiz yıkıldı ama çalışarak tekrar evimizi yapacağız ve hayata tutunarak yaşamımıza devam edeceğiz" diye konuştu.