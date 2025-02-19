Taksim'de Kar Yağışı Başladı

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Taksim'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İSTANBUL - Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Taksim Meydanı'nda da kar yağışı etkisini olurken, şemsiye ve yağmurlukla önlem alan vatandaşlar kar altında bolca hatıra fotoğrafı çekildi.

Megakentte geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, geri döndü ve sabah saatlerinden itibaren birçok ilçede etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı Taksim Meydanı'nda da etkili olurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle önlem aldı. Kentin turistik mekanlarından Taksim Meydanı'nı gezenler bolca hatıra fotoğrafı çekildi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.