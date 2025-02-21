Taksim'de Kar Yağışı Keyfi

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Taksim'de kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi

İSTANBUL - İstanbul Taksim Meydanı'nda gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışının bastırması ile yerli ve yabancı turistler karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gün içerisinde aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarının gözbebeğinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkisini gösterdi. Saat 01.30 sıralarında etkili olan kar yağışını gören yerli ve yabancı turistler yağan kar yağışı sonrası anı ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çektirirken bazı vatandaşlar da şemsiyeleriyle önlem almaya çalıştı. Meydanda bulunan bazı vatandaşlar ve çocuklar ise kartopu savaşı yaparak yağan karın keyfini çıkardı. Kar yağışı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kartpostallık manzaralar oluşmasına neden oldu. Bir kısım esnaf ise yağan kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadı. Kar yağışının günün ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.