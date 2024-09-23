Taksim\'de Kartpostal Gibi Gün Batımı

Taksim'de kartpostallık gün batımı manzarası hayran bıraktı
İSTANBUL - Taksim'de gün batımı kartpostallık manzara oluştururken, manzarayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar o anları kayıt altına aldı.
İstanbul'da yaşanan sağanak yağışın ardından Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan manzara görenleri mest etti. Gün batımı adeta görsel şölen oluştururken, vatandaşlar cep telefonlarıyla manzaranın fotoğrafını çekti.
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