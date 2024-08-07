Taksim'de sıcaktan bunalan simit satıcısı buz kalıbıyla serinledi - Son Dakika
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Genel

Taksim'de sıcaktan bunalan simit satıcısı buz kalıbıyla serinledi

Mega kent İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim'de sıcak havadan bunalan bir simit satıcısı, buz kalıbına sarılarak serinlemeye çalıştı. Yerli ve yabancı turistler ise çeşitli yöntemlerle güneşten korunmaya çalıştı.

07.08.2024 19:22
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Taksim'de sıcaktan bunalan simit satıcısı buz kalıbıyla serinledi

İSTANBUL - Mega kent İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim, sıcak havaya rağmen doldu. Taksim'e akın eden yerli ve yabancı turistlerin bazıları gölgelik ve ağaçlık alanlara sığınırken, bazıları ise şemsiye ile güneşten korundu. Sıcak havadan bunalan bir simit satıcısı ise buz kalıbına sarılarak serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte hava sıcaklığı 28 derecenin üzerine çıktı. Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yerli ve yabancı turistler kavurucu güneşten çeşitli yöntemler ile korundu. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi. Taksim Meydanı'nda bulunan simit satıcısı Veysi Maskan ise bunaltıcı sıcağa dayanamayıp buz kalıbına sarıldı. Hayvanlar için ise meydanda bulunan süs havuzları serinleme noktası oldu.

"Buz bile fayda etmiyor"

Buz kalıbına sarılan Veysi Maskan, "Aşırı derecede sıcak burada çalışıyorum. Bu buz bile fayda etmiyor aşırı derecede sıcak. Buz da yetmiyor, birazdan bu da erir biter. Kaç yıldır buradayım, burada çalışıyorum böyle bir sıcak görmedim. Buzlar eriyor, baksana 2 dakikada buz nasıl eridi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Taksim'de sıcaktan bunalan simit satıcısı buz kalıbıyla serinledi - Son Dakika

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