Taksim Meydanı'nda Yılbaşı Yoğunluğu

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Yılbaşına saatler kala vatandaşlar Taksim Meydanı'na gelmeye başladı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dron ile böyle görüntülendi

İSTANBUL - Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar gelmeye başladı. Vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamı için uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dron ile havadan görüntülendi.

Yılbaşı akşamını megakentin önemli noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde geçirmek isteyen vatandaşlar, yeni yıla saatler kala yoğunluk oluşturmaya başladı. Bölgede görevli birçok polis memuru da vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamını huzur içinde geçirmesini sağlamak amacıyla denetimlerini arttırdı.

Vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamı için uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dron ile havadan görüntülendi.